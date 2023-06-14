В Минобороны назвали соотношение украинских и российских потерь на Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В течение недели зафиксирована информационная активность врага по теме наших потерь во время наступления. Цель – деморализация и создание паники. Я хочу напомнить, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя. В общей сложности на протяжении всей войны у нас в разы меньше потерь", - пишет Маляр.

В Минобороны также назвали соотношение украинских и российских потерь на направлениях, где наши войска сейчас наступают.

"Хортица" (прим. Бахмутское направление) – у врага погибших в 8,73 раза больше, почти в девять раз.

"Таврия" (прим. – Запорожское и Бердянское направления) – погибших у врага в 5,3 раза больше.