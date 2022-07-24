В Минобороны назвали количество женщин, воюющих в ВСУ

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала во время Второго международного саммита первых леди и джентельменов в Киеве, передает Укринформ .

По словам Маляр, сейчас более 50 тыс. женщин работают в ВСУ, среди них 5 тыс. – на передовой.

"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных Силах Украины. Поэтому в общей сложности у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", – сказала представительница Минобороны.

20 июля заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не называть оружие, из которого ВСУ избивают по российскому врагу.

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