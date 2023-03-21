В Минобороны назвали имена командиров обороны Бахмута
В Министерстве обороны сообщили, кто и на каких позициях руководит обороной Бахмута
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, главным руководителем обороны Бахмута бригадный генерал Андрей Гнатов.
Непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Национальной гвардии полковник Александр Пивненко.
Кроме того, сообщает Маляр, руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут – это командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.
Также частью восточного фронта руководит командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
"На этой неделе проходит второй месяц с момента обострения боев за Бахмут. Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров - оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны", - отметила Анна Маляр.
- Эксперты отмечают , что благодаря умелому руководству и самоотверженной работе каждого военного, российские кафиры имеют возможность совершать штурмовые действия под Бахмутом исключительно по небольшим локациям.
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