В Минобороны назвали имена командиров обороны Бахмута

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, главным руководителем обороны Бахмута бригадный генерал Андрей Гнатов.

Непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Национальной гвардии полковник Александр Пивненко.

Кроме того, сообщает Маляр, руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут – это командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

Также частью восточного фронта руководит командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На этой неделе проходит второй месяц с момента обострения боев за Бахмут. Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров - оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны", - отметила Анна Маляр.