В Минобороны напомнили НАТО о просьбе закрыть небо над Украиной
Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил, как Украина неоднократно обращалась к НАТО с просьбой закрыть небо над страной на фоне полномасштабной войны, которую начала РФ, ведь под удары могут попасть и соседние государства
Об этом он написал в твиттере.
"Польша. Это не самоосуществляющееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ", - написал Резников.
По его словам, российские неуправляемые ракеты опасны не только Украине, но и несут угрозу и странам-соседам, членам Европейского союза и НАТО.
"Перчатки сняты. Пора побеждать", - добавил министр.
- В июне бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей заявил, что если Россия продолжит обстрелы приграничных с Польшей территорий, то Варшава может взять на себя ПВО над Западом Украины.
- А польский политолог и журналист Марек Сиерант считал, что страны-члены НАТО должны помочь Польше закрыть небо над Западом Украины.
- 11 октября Столтенберг сообщил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины. Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.
- Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS, предоставленные США.
- 15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной. В общей сложности украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.
- Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
- А президент Польши Анджей Дуда обсудил удар РФ с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.
- Впоследствии МИД Польши официально заявило об ударе ракетой производства РФ и вызвало российского посла. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако власти пока нет точной информации, кто именно ее запустил.
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