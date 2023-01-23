В Минобороны Германии пообещали решение по танкам Украине, но призвали к терпению

Об этом он заявил в интервью ARD .

"Это не просто вопрос поставки или неснабжения этих танков, но и взвешивания последствий бездействия, а также действий. "Leopard" – это тяжелое бронированное оружие, которое также может быть использовано в наступательных целях. И вы должны очень хорошо подумать, когда передаете их. Скоро будет принято решение. Но это зависит от многих факторов", – сказал Писториус.

Он считает, что в интересах Германии и Европы делать это осторожно и взвешенно, "а не торопливо или легкомысленно".

"Решения принимаются тогда, когда они необходимы – и это происходит в канцелярии. Среди прочего, речь идет о вопросах безопасности собственного населения и утверждении, что мы не хотим становиться стороной в войне. И в то же время всеми силами поддерживать Украину, чтобы победить в этой войне", – сказал Писториус.

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb