В минобороны Германии не владеют информацией о якобы уничтоженных россиянами "леопардах"
В минобороны Германии не могут подтвердить распространенную россиянами информацию о якобы уничтожении в Украине минимум семи основных боевых танков Leopard
Об этом пишет Spiegel .
"По данным минобороны, у федерального правительства нет собственных сведений о танках Leopard, которые могли быть уничтожены в Украине", - пишет издание.
Также в ведомстве затруднились сказать, будут ли уничтоженные танки заменены другой поставкой.
"Россия заявила, что ее военные уничтожили, по меньшей мере, семь поставленных Западом танков Leopard во время боевых действий в Украине. Информацию из зоны боевых действий невозможно проверить независимо", - пишет СМИ.
Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщало, что российские военные уничтожили танки на южнодонецком направлении. Также там заявили об уничтожении 109 боевых бронированных машин.
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