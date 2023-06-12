Об этом пишет Spiegel .

"По данным минобороны, у федерального правительства нет собственных сведений о танках Leopard, которые могли быть уничтожены в Украине", - пишет издание.

Также в ведомстве затруднились сказать, будут ли уничтоженные танки заменены другой поставкой.

"Россия заявила, что ее военные уничтожили, по меньшей мере, семь поставленных Западом танков Leopard во время боевых действий в Украине. Информацию из зоны боевых действий невозможно проверить независимо", - пишет СМИ.

Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщало, что российские военные уничтожили танки на южнодонецком направлении. Также там заявили об уничтожении 109 боевых бронированных машин.