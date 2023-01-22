Об этом говорится в интервью министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Bild am Sonntag.

Министр обороны Германии избежал прямого ответа на вопрос о танках Leopard 2 для Украины, однако заявил, что ФРГ "не будет тратить попусту время" по решению этого вопроса:

"Мы ведем очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами, прежде всего из США. Чтобы быть максимально подготовлены к возможным решениям, в пятницу я поручил своей команде тщательно все изучить, чтобы в случае возникновения каких-либо обстоятельств мы не теряли времени ", – заявил Борис Писториус.

Он также пообещал посетить Украину в ближайшее время, отвечая на вопрос, куда состоится первый визит новоназначенного министра Германии:

"Это еще не окончательно, но можно сказать точно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, даже в течение следующих четырех недель. В пятницу я встретил своего украинского коллегу в Рамштайне для интенсивного обмена. Алексей Резников – открытый человек, точно знающий , чего хочет", - сказал чиновник.

В издании Bild отметили, что хотя Борис Писториус принял решение о подсчете количества работающих немецких Leopard 2 в распоряжении бундесвера и промышленности.

19 января новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил , что решение по поставкам танков будет принято в течение следующих нескольких дней.

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

21 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже в ближайшее время.

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подвергла критике канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа предоставить разрешение на передачу танков Украине.

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