Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в пятницу.

"Впервые за три недели поступили сообщения об атаках, предоставленных Ираном БПЛА. Эти события еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предварительный запас из несколькихсот "Shahed-131" и Shahed-136" и теперь получила пополнение", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии отмечают, что 6 декабря Генштаб ВСУ сообщил о 17 сбитых беспилотниках, в том числе 14 "шахедов" , а 7 декабря украинские чиновники сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА для ударов по Запорожской и Днепропетровской областях.

"Последнее сообщение о сбитых иранских "Shahed-136" в Украине было 17 ноября 2022 года. Если это подтвердится, вполне вероятно, что Россия возобновила атаки с помощью недавно доставленных систем БПЛА", - отметили в британском оборонном ведомстве.

7 декабря издание Zeit отметило, что Россия, вероятно, заказала у Ирана новую партию беспилотников и баллистических ракет.

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