В Минобороны Британии прокомментировали смену командования войск РФ в Украине

Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Великобритании.

"Назначение начальника генштаба командующим группировкой является показателем нарастания серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия, и четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России", - говорится в сообщении британской разведки.

Отмечается, что этот шаг повлечет за собой резкое недовольство российских националистов и военных блоггеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны.

Напомним, новым командующим объединенной группировкой российских войск в Украине назначен начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова стали главком воздушно-космических сил Сергей Суровикин, ранее возглавлявший российскую группировку в Украине, главком сухопутных войск Олег Салюков, а также заместитель начальника генерального штаба ВС РФ Алексей Ким.

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