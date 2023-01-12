В Минобороны Британии прокомментировали смену командования войск РФ в Украине
Назначением начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова командующим группировкой оккупационных войск РФ в Украине Путин демонстрирует "значительное изменение" в подходах к ведению войны
Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Великобритании.
"Назначение начальника генштаба командующим группировкой является показателем нарастания серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия, и четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России", - говорится в сообщении британской разведки.
Отмечается, что этот шаг повлечет за собой резкое недовольство российских националистов и военных блоггеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны.
- Напомним, новым командующим объединенной группировкой российских войск в Украине назначен начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова стали главком воздушно-космических сил Сергей Суровикин, ранее возглавлявший российскую группировку в Украине, главком сухопутных войск Олег Салюков, а также заместитель начальника генерального штаба ВС РФ Алексей Ким.
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