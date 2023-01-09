В Минобороны Британии пообещали увеличить поддержку Украины в 2023 году

Об этом ведомство написало в своем twitter .

Минобороны страны также отметило, что Великобритания уже предоставила Украине 200 единиц бронетехники.

"Наша преданность Украине остается непоколебимой. На сегодняшний день мы предоставили более 200 единиц бронетехники. Великобритания была первой европейской страной, пожертвовавшей летальное оружие, и мы стремимся сравниться или превысить уровень прошлогоднего финансирования в 2023 году", - говорится в сообщении.

Великобритания рассматривает возможность впервые поставить в Украину британские танки для борьбы с российскими войсками.

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