В Минобороны Британии пообещали увеличить поддержку Украины в 2023 году
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в 2023 году стремятся сравниться или даже превысить уровень поддержки Украины по сравнению с 2022 годом
Об этом ведомство написало в своем twitter .
Минобороны страны также отметило, что Великобритания уже предоставила Украине 200 единиц бронетехники.
"Наша преданность Украине остается непоколебимой. На сегодняшний день мы предоставили более 200 единиц бронетехники. Великобритания была первой европейской страной, пожертвовавшей летальное оружие, и мы стремимся сравниться или превысить уровень прошлогоднего финансирования в 2023 году", - говорится в сообщении.
- Великобритания рассматривает возможность впервые поставить в Украину британские танки для борьбы с российскими войсками.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.74
-
EUR
Покупка 41.58Продажа 42.64
- Актуальное
- Важное