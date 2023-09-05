В минобороны Бельгии заявили, что не предоставят Украине истребители F-16: названа причина
Бельгия не предоставит Украине многоцелевые истребители F-16, потому что они устаревшие и находятся в плохом состоянии. Такие самолеты опасны для эксплуатации
Об этом Euroactiv сказал лейтенант Фредерик Гетинк.
"Дело не в том, что мы не хотим, но когда наши самолеты выводятся из эксплуатации, они изнашиваются. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция износилась. Нельзя отправлять в Украину самолеты, которыми вы бы сами не воспользовались", - сказал он.
Издание The Brussels Times уточняет, что чем больше часов налетал истребитель, тем более трудоемким и дорогостоящим является его техническое обслуживание.
"В авиации нет места для ошибок. Когда самолет превышает сертифицированные часы полета, он больше не считается безопасным для эксплуатации", – отмечает СМИ со ссылкой на экспертов.
Напомним, что Бельгия выкупит у Германии для Украины ракеты Sea Sparrow .
Истребители F-16 для Украины: что известно по состоянию на сейчас
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.
В то же время в Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании.
Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.
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