В минобороны Беларуси заявили о тренировке авиации "со специальными боеприпасами"
Белорусское министерство обороны отчиталось о продолжении учений: на этот раз тренировали авиацию, в том числе использование "специальных боеприпасов"
Об этом белорусское минобороны проинформировало в телеграме.
Пресс-служба ведомства сообщила, что в Беларуси завершили подготовку летного и инженерно-технического состава ВВС на истребителях Су-25, а тренировку якобы проводили российские инструкторы.
"Это (тренировка, – ред.) позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Также в минобороны заявили, что эти знания будут применены для обеспечения военной безопасности Союзного государства.
- Напомним, ранее Генштаб отчитывался, что отдельные военные соединения и части Беларуси приведены в высшие степени боевой готовности, а доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществляют путем призыва военных запаса.
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