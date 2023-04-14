В минобороны Беларуси заявили о тренировке авиации "со специальными боеприпасами"

Об этом белорусское минобороны проинформировало в телеграме.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в Беларуси завершили подготовку летного и инженерно-технического состава ВВС на истребителях Су-25, а тренировку якобы проводили российские инструкторы.

"Это (тренировка, – ред.) позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также в минобороны заявили, что эти знания будут применены для обеспечения военной безопасности Союзного государства.