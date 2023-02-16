В Минобороны автоматизируют учет вещевого имущества и запчастей для техники

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как отметил Резников, первыми автоматизируют учет вещевого имущества и учет запчастей с модулем ремонта техники.

"Некоторые реформы идут медленнее. Но некоторые – наоборот – набирают обороты, потому что без этого никак. Одним из этих неотложных изменений является автоматизация логистических процессов, в частности учет в ВСУ с помощью немецкой ERP системы SAP. Проект в активной фазе", – написал он.

Реформа стартует с двух треков:

автоматизации учета вещевого имущества,

автоматизации учета запчастей и модуля ремонта техники

Резников добавил, что с компанией SAP SE (Германия) обсуждают детали предложенного пакета лицензий, технической и консультационной поддержки.

"Наполняем команду, в основном из рядов мобилизованных, нужных SAP специалистов. Рабочая группа с представителями армий стран-членов НАТО, которые используют такое же как и мы решение, – SAP4HANA, уже работает. Сегодня ключевая задача – самое быстрое внедрение. Варианты обсуждаем с партнерами" , – добавил он

Также в сотрудничестве с Минцифры Минобороны активно ищет доноров, которые помогут компьютерной технике.

"Последнее, но важное: запчасти для первой зарубежной САУ уже в системе", - подчеркнул Резников.

Справка. Немецкая компания SAP по доходу является крупнейшей европейской и третьей в мире компанией программного обеспечения. Основное направление деятельности – разработка программного обеспечения для управления всеми бизнес-процессами компании, например бухгалтерский учет, контроллинг, продажи, закупки, производство, складское хозяйство, транспорт и кадры.

20 января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что SAP предоставляет 1000 бесплатных лицензий на программное обеспечение для Минобороны.

"Продукты SAP помогают нам внедрять инновации и системные подходы в армии. Фактически менять менеджмент. Кроме того, украинские клиенты смогут бесплатно пользоваться программным обеспечением и облачными сервисами SAР в течение первого квартала 2023 года", - написал он.

SAP последовательно поддерживает Украину, в частности, присоединилась к Дія.City и цифровой блокаде РФ. 8 января 2023 года компания перестала предоставлять консалтинговые услуги россиянам.