В Минобороны автоматизируют учет вещевого имущества и запчастей для техники
Министерство обороны Украины реализует проект автоматизации логистических процессов, в частности, вводит автоматизацию учета вещевого имущества и запчастей для техники на базе системы SAP
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Как отметил Резников, первыми автоматизируют учет вещевого имущества и учет запчастей с модулем ремонта техники.
"Некоторые реформы идут медленнее. Но некоторые – наоборот – набирают обороты, потому что без этого никак. Одним из этих неотложных изменений является автоматизация логистических процессов, в частности учет в ВСУ с помощью немецкой ERP системы SAP. Проект в активной фазе", – написал он.
Реформа стартует с двух треков:
- автоматизации учета вещевого имущества,
- автоматизации учета запчастей и модуля ремонта техники
Резников добавил, что с компанией SAP SE (Германия) обсуждают детали предложенного пакета лицензий, технической и консультационной поддержки.
"Наполняем команду, в основном из рядов мобилизованных, нужных SAP специалистов. Рабочая группа с представителями армий стран-членов НАТО, которые используют такое же как и мы решение, – SAP4HANA, уже работает. Сегодня ключевая задача – самое быстрое внедрение. Варианты обсуждаем с партнерами" , – добавил он
Также в сотрудничестве с Минцифры Минобороны активно ищет доноров, которые помогут компьютерной технике.
"Последнее, но важное: запчасти для первой зарубежной САУ уже в системе", - подчеркнул Резников.
Справка. Немецкая компания SAP по доходу является крупнейшей европейской и третьей в мире компанией программного обеспечения. Основное направление деятельности – разработка программного обеспечения для управления всеми бизнес-процессами компании, например бухгалтерский учет, контроллинг, продажи, закупки, производство, складское хозяйство, транспорт и кадры.
20 января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что SAP предоставляет 1000 бесплатных лицензий на программное обеспечение для Минобороны.
"Продукты SAP помогают нам внедрять инновации и системные подходы в армии. Фактически менять менеджмент. Кроме того, украинские клиенты смогут бесплатно пользоваться программным обеспечением и облачными сервисами SAР в течение первого квартала 2023 года", - написал он.
SAP последовательно поддерживает Украину, в частности, присоединилась к Дія.City и цифровой блокаде РФ. 8 января 2023 года компания перестала предоставлять консалтинговые услуги россиянам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное