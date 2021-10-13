В Минобороны анонсировали начало строительства центра для обслуживания Bayraktar
Строительство в Украине сервисного центра Baykar Makina, который производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 для ВСУ, может начаться в ноябре
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Интерфакс-Украина.
"Планируется построить за счет компании в Украине сервисный центр для обслуживания Bayraktar и их ремонта, уже начались работы. Пока у нас продолжаются бюрократические процедуры. Землю мы не передаем Bayraktar, земля входит в земли обороны, а сервисный центр строят на средства Bayraktar", - сказал Таран.
Министр отметил, что строительство центра может начаться в ноябре.
"Я надеюсь, что в ближайшее время, возможно, даже в следующем месяце", - добавил Таран.
- Напомним, турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar разрабатывает проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра и производственного центра по сбору БПЛА.
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