В Минобороны анонсировали начало строительства центра для обслуживания Bayraktar

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Интерфакс-Украина.

"Планируется построить за счет компании в Украине сервисный центр для обслуживания Bayraktar и их ремонта, уже начались работы. Пока у нас продолжаются бюрократические процедуры. Землю мы не передаем Bayraktar, земля входит в земли обороны, а сервисный центр строят на средства Bayraktar", - сказал Таран.

Министр отметил, что строительство центра может начаться в ноябре.



"Я надеюсь, что в ближайшее время, возможно, даже в следующем месяце", - добавил Таран.

Напомним, турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar разрабатывает проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра и производственного центра по сбору БПЛА.