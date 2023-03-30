Об этом сообщила директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Марианна Томин, пишет Укринформ.

"Представители УПЦ обратились в Хозяйственный суд, но это не отменяет того, что у них нет никаких правовых оснований оставаться в Лавре. Есть юридический рычаг влияния – обеспечение иска, к которому представители УПЦ и прибегли: если суд удовлетворяет ходатайство для обеспечения иска, принимается решение о том, чтобы не предпринималось никаких действий к основному решению суда.Фактически, это такой предохранитель при нерешенной ситуации.Если бы суд именно сейчас обеспечил иск, то тогда было бы остановлено решение о выезде представителей УПЦ из Лавры.Но этого не сделано. этот период, пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях Лавры", - отметила она.

Томин подчеркнула, что в УПЦ прибегают к юридическим злоупотреблениям и пытаются представить ситуацию так, что территории заповедника – в их собственности. В то же время она подчеркнула, что помещения Лавры принадлежат государству и, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса, одностороннее расторжение договора с арендаторами имущества не требует согласования другой стороны. Поскольку 29 марта истекает предупреждение о расторжении договора, то с завтрашнего дня у представителей УПЦ нет никаких правовых оснований находиться на территории заповедника.

"Если представители УПЦ завтра будут препятствовать приему-передаче имущества, тогда уже мы обратимся в суд для прекращения препятствия", - отметила руководитель департамента культурного наследия.

По ее словам, с 30 марта на территории Нижней Лавры будет работать комиссия, членами которой стали 7 представителей от МКИП, 5 – от заповедника "Киево-Печерская Лавра", а также 3 – от УПЦ. Эта группа будет постепенно осматривать 77 объектов, осуществлять описание имущества и запечатывать осмотренные объекты. Также Томин заверила, что комиссия предоставит УПЦ разъяснение по поводу зафиксированных нарушений по каждому объекту.

"После того, как все сооружения вернутся государству, будет решаться ряд вопросов. Первое финансирование – необходимо направить бюджетные средства на содержание дополнительных территорий, оплату коммунальных услуг и т.д. Это параллельный процесс. И к моменту завершения работы комиссии и выделения дополнительного финансирования заповедник будет решать, кому дальше передавать имущество в аренду. Там не обязательно должны быть религиозные организации. Например, в их гостиничных помещениях могут разместить госпиталь или реабилитационный центр", - подчеркнула специалист.