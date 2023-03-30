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В Минкультуры разъяснили, что, несмотря на судебный иск, УПЦ (МП) должна освободить Лавру

30 мартa, 2023 четверг
02:19
Общество

Пока Хозяйственный суд не примет решения об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Об этом сообщила директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Марианна Томин, пишет Укринформ.

"Представители УПЦ обратились в Хозяйственный суд, но это не отменяет того, что у них нет никаких правовых оснований оставаться в Лавре. Есть юридический рычаг влияния – обеспечение иска, к которому представители УПЦ и прибегли: если суд удовлетворяет ходатайство для обеспечения иска, принимается решение о том, чтобы не предпринималось никаких действий к основному решению суда.Фактически, это такой предохранитель при нерешенной ситуации.Если бы суд именно сейчас обеспечил иск, то тогда было бы остановлено решение о выезде представителей УПЦ из Лавры.Но этого не сделано. этот период, пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях Лавры", - отметила она.

Томин подчеркнула, что в УПЦ прибегают к юридическим злоупотреблениям и пытаются представить ситуацию так, что территории заповедника – в их собственности. В то же время она подчеркнула, что помещения Лавры принадлежат государству и, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса, одностороннее расторжение договора с арендаторами имущества не требует согласования другой стороны. Поскольку 29 марта истекает предупреждение о расторжении договора, то с завтрашнего дня у представителей УПЦ нет никаких правовых оснований находиться на территории заповедника.

"Если представители УПЦ завтра будут препятствовать приему-передаче имущества, тогда уже мы обратимся в суд для прекращения препятствия", - отметила руководитель департамента культурного наследия.

По ее словам, с 30 марта на территории Нижней Лавры будет работать комиссия, членами которой стали 7 представителей от МКИП, 5 – от заповедника "Киево-Печерская Лавра", а также 3 – от УПЦ. Эта группа будет постепенно осматривать 77 объектов, осуществлять описание имущества и запечатывать осмотренные объекты. Также Томин заверила, что комиссия предоставит УПЦ разъяснение по поводу зафиксированных нарушений по каждому объекту.

"После того, как все сооружения вернутся государству, будет решаться ряд вопросов. Первое финансирование – необходимо направить бюджетные средства на содержание дополнительных территорий, оплату коммунальных услуг и т.д. Это параллельный процесс. И к моменту завершения работы комиссии и выделения дополнительного финансирования заповедник будет решать, кому дальше передавать имущество в аренду. Там не обязательно должны быть религиозные организации. Например, в их гостиничных помещениях могут разместить госпиталь или реабилитационный центр", - подчеркнула специалист.

  • 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
  • 20 марта члены Священного Синода УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им было отказано, встреча состоялась с чиновниками ОПУ.
  • 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определяла состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов.
  • Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 23 марта заявил , что будет защищать Киево-Печерскую лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта
  • 28 марта ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и пригласила к единению монахов Киево-Печерской лавры.
  • 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру . На территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, а представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
  • Вечером 29 марта бывший глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел "Мерседес" Лебедь записал видео с угрозами президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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