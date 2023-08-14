Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура В Минкульте заявили, что производство сериалов остается актуальным, несмотря на критику

В Минкульте заявили, что производство сериалов остается актуальным, несмотря на критику

14 августа, 2023 понедельник
21:25
Культура

И.о. министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что задачи, которые стояли перед Минкультом при создании телевизионных сериалов, остаются актуальными и сейчас, несмотря на критику

Об этом корреспондентка Еспресо Катерина Галко рассказала после пресс-конференции в Киево-Печерской лавре по программе духового восстановления.

"Те задачи, которые стояли перед Министерством культуры по изготовлению телесериалов, они в значительной степени очень актуальны и сейчас, вопреки той большой критике, которая была по этому проекту. Опять же, мы должны сейчас и обязаны осуществлять документирование событий, которые происходят на фронте, происходят в гражданской жизни. В ходе этих событий это будет неправильно, если государство не будет способствовать кинокомпаниям, организациям, у которых есть хорошие проекты и хотели бы их реализовать", - сказал и.о. министра культуры.

Карандеев считает, что украинский кинематограф сейчас должен концентрироваться на том, что дает наибольший результат - это документалистика и высокого качества фильмы, которые помогают зрителю после просмотра более трезво относиться к событиям на фронте.

"Наша история - история не только Украины, но и история последнего века, в частности, военная - говорит о том, что другие страны, так или иначе переживавшие проблемы с войной, находили в себе ресурсы и необходимость изготовления произведений кинематографии, посвященных как военной тематике, так и тематике мирной жизни, решению этих проблем. Через кинематограф, через правильно представленный сюжет, через правильно представленную психологическую драму, можно у человека сформировать именно то правильное отношение к тем событиям, которые на фронте, и переосмыслить даже свою деятельность на мирной территории. Я думаю, что мы сейчас должны вообще переосмыслить отношение государства к тем культурным процессам, которые происходят во время войны", - заявил Карандеев.

Вр.и.о. министра подчеркнул, что страна сейчас должна сделать все возможное, чтобы документальный кинематограф действовал, работал и имел поддержку.

"Если мы посмотрим некоторые проекты, почитаем синопсисы, то мы увидим, что мирная жизнь является составляющей военной. На самом деле не может быть иначе. Мы все едины, как гражданские люди, так и военные, в решении тех проблем, которые стоят перед страной, к сожалению, в этот момент военной агрессии. Конечно, есть фильмы, которые, возможно, не совсем уместны и это фильмы легкого жанра, легкой драматургии. Может быть, при определенных обстоятельствах они тоже были бы необходимы. Но мы понимаем, что психологическая деятельность, психологическая разгрузка - она может быть и в этой форме", - подытожил Карандеев.

Что известно о деятельности Минкульта и последних конфликтах

В мае на сайте Офиса президента появилась петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности министра культуры Украины в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей. По состоянию на 2 июня она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

23 июня активисты потребовали отставки министра. Они появились с плакатами во время дискуссии на Книжном Арсенале в Киеве. Активисты были недовольны тем, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не согласился с петицией об уходе Ткаченко с должности, потому что не видит достаточно оснований для этого.

20 июля в интервью "Радио Свобода" Ткаченко заявил, что не намерен уходить с должности. В этом же интервью он сказал, что считает уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики. Сразу после обращения Зеленского Александр Ткаченко подал премьеру заявление об отставке из-за волны непонимания по поводу важности культуры во время войны.

26 июля комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко.

27 июля Верховная Рада одобрила отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины.

28 июля Кабинет Министров Украины на своем заседании назначил Ростислава Карандеева вр.и.о. министра культуры.

В июле на площадке Prozorro появился новый тендер, из которого стало известно, что Минкульт выделяет значительную сумму средств на съемку комедийного сериала Юрия Горбунова "Смт Ингулец" во время войны. Фильм обойдется государству в 33 миллиона гривен. Шоумен подчеркнул, что это небольшие деньги для 24 эпизодов. Тогда общество отреагировало волной недовольства, мол - не ко времени.

Впоследствии Горбунов заявил, что откажется от государственных 33 млн грн на съемки сериала "СМТ Ингулец" и подчеркнул, что съемочная группа будет искать других спонсоров.

Новости
Кино
Война с Россией
Читайте также:
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
13 августа, 2023 воскресенье
Польша прикроет границу с Беларусью вертолетами "Апачи" и танками "Абрамс"
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
13 августа, 2023 воскресенье
Россияне говорят, что открыли огонь, чтобы остановить сухогруз на пути в Измаил. Но других подтверждений нет
спека
13 августа, 2023 воскресенье
Ученые установили максимальную температуру, которую может выдержать организм человека
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.96
    Покупка 36.96
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
14 августа
21:51
Зеленский: воины с передовой заслуживают видеть в тыловых городах, что люди помнят о войне
21:45
Эксклюзив
Увольнением военкомов коррупцию в государстве не ликвидируем, - нардеп Княжицкий
21:41
Исследование: удаление загрудинной железы связано с повышенным риском смертельных заболеваний
20:56
Археологи обнаружили в Албании на дне Охридского озера самый древний поселок Европы
20:40
Обновлено
Зеленский посетил штабы бригад, ведущих наступление на Соледарском направлении
20:30
Обновлено
В Польше арестовали двух россиян, распространявших агитки ЧВК Вагнера. РФ отреагировала
20:21
Эксклюзив
До конца года процессы в экономике РФ станут неуправляемыми, – эксперт-международник
20:19
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Силы обороны вплотную подходят к основной линии обороны противника. Колонка Сергея Згурца
20:15
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу
20:00
Обзор
Победные новости 537-го дня войны: ВСУ ударили по лагерю окупантов возле Мариуполя, а в районе Бахмута приземлили К-52
20:00
OPINION
Рожь над пропастью
19:54
В Сватово оккупанты заставляют местных чиновников увольняться "по собственному желанию", чтобы создать "муниципалитеты", – Генштаб
19:47
Журналист из Люксембурга проехал 2725 км на велосипеде, чтобы поддержать Украину
19:15
Обновлено
Совместные инвестпроекты, усиление сотрудничества и ежегодная военная помощь: Украину посетил министр финансов Германии Линднер
19:01
Эксклюзив
В Херсоне есть много незасветившихся коллаборантов, городу еще долго очищаться, - журналистка
18:59
Минную безопасность как обязательную составляющую внесут в школьный курс "Здоровье, безопасность и благосостояние"
18:39
Кулеба: Израиль продолжит бесплатное медстрахование для украинских беженцев
18:20
Эксклюзив
Глава Всеукраинского союза парамедиков: 95% турникетов в ВСУ некачественные, это смерть для военного
18:13
Митрополит УПЦ МП Павел Лебидь попал в больницу, - адвокат
18:02
OPINION
Что делать с россиянами, поселившимися на оккупированных территориях
17:59
сепар
Воевал за РФ и, вероятно, обстреливал украинские позиции: жителю Славянска объявили подозрение
17:58
Россияне днем обстреляли Херсон из артиллерии: контужена пожилая женщина
17:54
Обновлено
Ночной удар РФ по Одессе: повреждены 296 домов, полностью разрушенный гипермаркет заявил о закрытии
17:48
Обновлено
США приняли дополнительный пакет военной помощи Украине на $200 млн
17:41
Microsoft, Mercedes-Benz и BMW ужесточают санкции против России
17:40
Партнерский материал
Как выбрать класс авто для аренды
17:32
Rheinmetall предоставит Украине беспилотную авиасистему Luna для воздушной разведки
17:22
Украина получит от Норвегии системы Cortex Typhon C-UAS для борьбы с дронами
17:14
Эксклюзив
крымские политзаключенные
Центр прав человека ZMINA: 21 украинский политзаключенный нуждается в немедленном лечении
17:09
Обновлено
На Киевщине произошло транспортное событие с грузовым поездом, ряд вечерних поездов будет курсировать по объездным маршрутам
16:57
ВСУ подтвердили уничтожение командного пункта войск РФ в Юрьевке вблизи Мариуполя
16:57
На Донетчине продолжается освобождение Урожайного, — Маляр
16:34
Вблизи Стамбула произошел взрыв на корабле, погиб человек
16:32
Эксклюзив
На Таврическом направлении саперы 36 часов провели под максимально жестким вражеским обстрелом, разминируя освобожденные территории.
16:29
Россияне готовятся к осенней волне мобилизации на временно оккупированной Луганской области
16:25
Эксклюзив
Директор Defense Express допускает, что публикация WSJ по поводу нового контрнаступления ВСУ в 2024 году связана с началом выборов в США
16:11
F-16
Дания подняла в воздух два F-16 из-за приближения к Нидерландам российских бомбардировщиков
16:02
OPINION
Инфляцию в июле сдерживала мобилизация и миграция за границу
15:49
В разведке допустили вероятность массированных ракетных обстрелов Украины в День Независимости
15:37
Армия РФ обстреляла Понятивку на Херсонщине: травмирован мужчина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV