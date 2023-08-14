Об этом корреспондентка Еспресо Катерина Галко рассказала после пресс-конференции в Киево-Печерской лавре по программе духового восстановления.

"Те задачи, которые стояли перед Министерством культуры по изготовлению телесериалов, они в значительной степени очень актуальны и сейчас, вопреки той большой критике, которая была по этому проекту. Опять же, мы должны сейчас и обязаны осуществлять документирование событий, которые происходят на фронте, происходят в гражданской жизни. В ходе этих событий это будет неправильно, если государство не будет способствовать кинокомпаниям, организациям, у которых есть хорошие проекты и хотели бы их реализовать", - сказал и.о. министра культуры.

Карандеев считает, что украинский кинематограф сейчас должен концентрироваться на том, что дает наибольший результат - это документалистика и высокого качества фильмы, которые помогают зрителю после просмотра более трезво относиться к событиям на фронте.

"Наша история - история не только Украины, но и история последнего века, в частности, военная - говорит о том, что другие страны, так или иначе переживавшие проблемы с войной, находили в себе ресурсы и необходимость изготовления произведений кинематографии, посвященных как военной тематике, так и тематике мирной жизни, решению этих проблем. Через кинематограф, через правильно представленный сюжет, через правильно представленную психологическую драму, можно у человека сформировать именно то правильное отношение к тем событиям, которые на фронте, и переосмыслить даже свою деятельность на мирной территории. Я думаю, что мы сейчас должны вообще переосмыслить отношение государства к тем культурным процессам, которые происходят во время войны", - заявил Карандеев.

Вр.и.о. министра подчеркнул, что страна сейчас должна сделать все возможное, чтобы документальный кинематограф действовал, работал и имел поддержку.

"Если мы посмотрим некоторые проекты, почитаем синопсисы, то мы увидим, что мирная жизнь является составляющей военной. На самом деле не может быть иначе. Мы все едины, как гражданские люди, так и военные, в решении тех проблем, которые стоят перед страной, к сожалению, в этот момент военной агрессии. Конечно, есть фильмы, которые, возможно, не совсем уместны и это фильмы легкого жанра, легкой драматургии. Может быть, при определенных обстоятельствах они тоже были бы необходимы. Но мы понимаем, что психологическая деятельность, психологическая разгрузка - она может быть и в этой форме", - подытожил Карандеев.

Что известно о деятельности Минкульта и последних конфликтах

В мае на сайте Офиса президента появилась петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности министра культуры Украины в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей. По состоянию на 2 июня она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

23 июня активисты потребовали отставки министра. Они появились с плакатами во время дискуссии на Книжном Арсенале в Киеве. Активисты были недовольны тем, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не согласился с петицией об уходе Ткаченко с должности, потому что не видит достаточно оснований для этого.

20 июля в интервью "Радио Свобода" Ткаченко заявил, что не намерен уходить с должности. В этом же интервью он сказал, что считает уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики. Сразу после обращения Зеленского Александр Ткаченко подал премьеру заявление об отставке из-за волны непонимания по поводу важности культуры во время войны.

26 июля комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко.

27 июля Верховная Рада одобрила отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины.

28 июля Кабинет Министров Украины на своем заседании назначил Ростислава Карандеева вр.и.о. министра культуры.

В июле на площадке Prozorro появился новый тендер, из которого стало известно, что Минкульт выделяет значительную сумму средств на съемку комедийного сериала Юрия Горбунова "Смт Ингулец" во время войны. Фильм обойдется государству в 33 миллиона гривен. Шоумен подчеркнул, что это небольшие деньги для 24 эпизодов. Тогда общество отреагировало волной недовольства, мол - не ко времени.

Впоследствии Горбунов заявил, что откажется от государственных 33 млн грн на съемки сериала "СМТ Ингулец" и подчеркнул, что съемочная группа будет искать других спонсоров.