Об этом глава МКИП заявил во время онлайн-встречи с партнерами по организации "Евровидения-2023" в Ливерпуле, передает пресс-служба .

"Для нас важно, чтобы во время Евровидения-2023 в Ливерпуле звучало честное слово "война". Так же это должно быть важно для всего мира. Который должен понимать, почему мы не можем осуществлять свое законное право на проведение Евровидения-2023 в Украине - из-за брутальной агрессии России," - отметил министр.

По словам Ткаченко, программа должна быть мощной и представлять культуру и дух Украины. Это можно сделать благодаря синергии стран-партнеров.

"Очень рад, что именно Великобритания заняла второе место и принимает Евровидение-2023 за нас и для нас", - подчеркнул министр.

В ведомстве также отметили, что во время онлайн-встречи партнеры привели данные соцопроса, согласно которым пересмотр Евровидения делает человека более счастливым на 30%.