В Минкульте Украины отметили, что на Евровидении-2023 в Ливерпуле должно звучать честное слово "война"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал британцев, чтобы со сцены Евровидения прозвучало слово "война", чтобы зрители понимали, почему Украина не может провести конкурс
Об этом глава МКИП заявил во время онлайн-встречи с партнерами по организации "Евровидения-2023" в Ливерпуле, передает пресс-служба .
"Для нас важно, чтобы во время Евровидения-2023 в Ливерпуле звучало честное слово "война". Так же это должно быть важно для всего мира. Который должен понимать, почему мы не можем осуществлять свое законное право на проведение Евровидения-2023 в Украине - из-за брутальной агрессии России," - отметил министр.
По словам Ткаченко, программа должна быть мощной и представлять культуру и дух Украины. Это можно сделать благодаря синергии стран-партнеров.
"Очень рад, что именно Великобритания заняла второе место и принимает Евровидение-2023 за нас и для нас", - подчеркнул министр.
В ведомстве также отметили, что во время онлайн-встречи партнеры привели данные соцопроса, согласно которым пересмотр Евровидения делает человека более счастливым на 30%.
- 14 мая в итальянском Турине состоялся финал Евровидения-2022, победителем которого стала украинская группа Kalush Orchestra.
- 17 июня Европейский языковой союз опубликовал заявление, где отметил , что сомневается в возможности Украины провести Евровидение-2023.
- 25 июля стало известно, что Европейский языковой союз, Общественное Вещание и BBC приняли решение провести песенный конкурс Евровидения-2023 в Великобритании вместо Украины.
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