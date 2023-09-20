В Минкульте рассказали о преимуществах внесения памятников Украины в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Об этом Карандеев сообщил в эфире радио Культура, передает Правительственный портал.

По его словам, включение украинских памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО дает возможность получать дополнительную финансовую и техническую поддержку, позволяющую реализовывать различные меры по сохранению и защите наследия Украины. В частности, реставрировать объекты с привлечением иностранных специалистов.

Кроме того, включение в список находящихся под угрозой объектов свидетельствует о готовности международных организаций поддержать Украину и помочь с защитой и сохранением культурного наследия.

"Это также предоставляет Украине дополнительные юридические аргументы для сбора доказательств агрессии России против культурного наследия Украины, поскольку РФ нарушает международное право, в частности, Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов", - рассказал Карандеев.

И.о. Министр надеется, что поддержка ЮНЕСКО будет оставаться устойчивой и усиливаться.

"МКИП совместно с экспертами активно работает над включением других памятников Украины в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой. В частности, уже готовятся документы для включения Исторического центра Чернигова в этот список", - добавил он.