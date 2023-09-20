В Минкульте рассказали о преимуществах внесения памятников Украины в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
И.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев рассказал, какие возможности открывает внесение памятников Украины в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Об этом Карандеев сообщил в эфире радио Культура, передает Правительственный портал.
По его словам, включение украинских памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО дает возможность получать дополнительную финансовую и техническую поддержку, позволяющую реализовывать различные меры по сохранению и защите наследия Украины. В частности, реставрировать объекты с привлечением иностранных специалистов.
Кроме того, включение в список находящихся под угрозой объектов свидетельствует о готовности международных организаций поддержать Украину и помочь с защитой и сохранением культурного наследия.
"Это также предоставляет Украине дополнительные юридические аргументы для сбора доказательств агрессии России против культурного наследия Украины, поскольку РФ нарушает международное право, в частности, Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов", - рассказал Карандеев.
И.о. Министр надеется, что поддержка ЮНЕСКО будет оставаться устойчивой и усиливаться.
"МКИП совместно с экспертами активно работает над включением других памятников Украины в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой. В частности, уже готовятся документы для включения Исторического центра Чернигова в этот список", - добавил он.
- В январе исторический центр Одессы включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой. Решение было принято на сессии ЮНЕСКО в Париже. Центр города номинировали на внесение в список еще в 2009 году, но российское вторжение в Украину ускорило этот процесс.
- 7 сентября состоялось внеочередное заседание Комитета второго протокола в Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. На заседании 20 объектов наследия Украины добавили в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.
- 15 сентября комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес в Список находящегося под угрозой всемирного наследия Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова.
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