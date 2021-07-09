В Минкульте рассказали, какие нормы закона о языке заработают с 16 июля
В Министерстве культуры и информационной политики дали разъяснения, какие нормы языкового закона будут введены в сфере культуры с 16 июля
Об этом сообщает Укринформ .
16 июля 2021 года вступают в силу части вторая-шестая, восьмая статьи 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которой нормировано его применение в сфере культуры.
Нормами предусмотрено, что языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык.
Применение других языков разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов и национальных меньшинств Украины;
Сопровождение культурных мероприятий в Украине осуществляется на государственном языке, либо же организатор обеспечивает синхронный или последовательный перевод выступления.
Объявления, билеты, афиши, другие информационные материалы о культурно-художественных мероприятиях изготавливаются на государственном языке. Допускается использование других языков, при этом текст не может быть больше по объему и шрифту, чем на государственном языке.
Согласно новым нормам, исполнение или показ театрального представления на другом языке, чем государственный, в государственном или коммунальном театре должно сопровождаться переводом на государственный язык;
Языком музеев и выставок, а также языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.
В МКИП объяснили, что в рамках кинофестивалей допускается показ фильмов на языке оригинала, но с субтитрами на государственном языке.
Туристическое и экскурсионное обслуживание должно быть на украинском языке, но обслуживание иностранцев и лиц без гражданства может осуществляться на другом языке.
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