Об этом говорится в сообщении МКИП.

Отмечается, что Комиссии по приемке-передаче государственного имущества все же удалось попасть внутрь Киево-Печерской лавры, хотя и не без помех.

"На фото - последствия пользования УПЦ МП "Книжным складом" Киево-Печерской лавры, построенным во ІІ половине XIX века, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Более 100 лет корпус № 112 был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево- Печерской лавры. УПЦ МП понадобилось всего несколько десятков лет, чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", - отметил министр культуры Александр Ткаченко.

По словам чиновника, комиссия МКИП зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения.

Таковы последствия безвозмездного пользования Лаврой УПЦ МП, - отметили в ведомстве.

"Фиксуем заявлением о преступлении по ст. 298 УК "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".