В Минкульте показали последствия бесплатного пользования Лаврой УПЦ МП
В среду, 12 апреля, Министерство культуры и информационной политики опубликовало фото помещений Киево-Печерской лавры. Внутри культурного памятника – значительные разрушения
Об этом говорится в сообщении МКИП.
Отмечается, что Комиссии по приемке-передаче государственного имущества все же удалось попасть внутрь Киево-Печерской лавры, хотя и не без помех.
"На фото - последствия пользования УПЦ МП "Книжным складом" Киево-Печерской лавры, построенным во ІІ половине XIX века, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Более 100 лет корпус № 112 был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево- Печерской лавры. УПЦ МП понадобилось всего несколько десятков лет, чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", - отметил министр культуры Александр Ткаченко.
По словам чиновника, комиссия МКИП зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения.
Таковы последствия безвозмездного пользования Лаврой УПЦ МП, - отметили в ведомстве.
"Фиксуем заявлением о преступлении по ст. 298 УК "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".
- 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определит состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов.
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