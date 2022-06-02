В Министерстве юстиции рассказали, сколько денег тратят на одного российского пленного
Ежемесячно на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного нужно 3000 гривен
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.
Она также добавляет, что есть дополнительные расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала.
"В то же время такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции, а живые и здоровые российские пленные - необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из России и с временно подконтрольных ей территорий", - сказала Елена Высоцкая.
- Напомним, генерал-майор ВСУ Марченко рассказывал, что основной состав российской армии – это быдло, которому пообещали погашение кредитов.
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