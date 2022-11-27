В министерстве обороны Британии подтвердили передачу Украине ракет Brimstone 2
Министерство обороны Британии опубликовало короткое видео о том, как отправляли в Украину ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2
Об этом говорится в сообщении министерства обороны в твиттере.
"В рамках своего пакета помощи Великобритания передала Вооруженным Силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", - говорится в сообщении.
Как сообщает портал "Милитарный", ракета Brimstone первого поколения имеет длину 1,8 м и диаметр 180 мм. Ракета имеет многофункциональную тандемную боевую часть весом 6,3 кг, способную пробивать динамическую броню, при этом вес ракеты составляет около 50 кг.
Система наведения использует радар миллиметровых волн и полуактивный лазер. Максимальная дальность стрельбы ракеты первого поколения составляет 20 км.
В 2010 году в рамках программы SPEAR ракетный комплекс Brimstone был модернизирован до уровня Brimstone 2. Ракета получила улучшенную головку самонаведения, модульную конструкцию, усовершенствованный планер и обновленное программное обеспечение. Это увеличило дальность ее полета до 60 км.
- Напомним, Великобритания впервые передала Украине ракеты Brimstone первого поколения около шести месяцев назад.
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