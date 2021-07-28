В Мининфраструктуры рассказали, какие дороги могут стать платными в первую очередь

Об этом пишет Интерфакс-Украина.



По словам заместителя министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анны Юрченко, первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец - Львов - Броды - Ровно и Стрый - Мукачево, однако решение о целесообразности будет принято после завершения технико-экономического обоснования (ТЭО) этих проектов.



Юрченко отметила, что сегодня в Украине не так много направлений, где может быть платная автомобильная дорога, которая бы стала окупаемым проектом благодаря уровню трафика. Речь идет исключительно о строительстве новых концессионных дорог, которые будут дублировать существующие бесплатные маршруты.



"Укравтодор до сих пор получил две частные инициативы по подготовке двух новых концессионных проектов. Классика жанра, когда это автодорога в чистом поле. Она, скорее всего, будет платной. Первая - это маршрут Краковец - Львов - Броды - Ровно - более 200 км абсолютно нового строительства, альтернативная дорога Киев - Чоп и М-10 Львов - Краковец ", - цитирует агентство слова Юрченко.



Второй частной инициативе, по ее словам, является дорога Стрый - Мукачево. Сейчас рассматривается вариант строительства восточнее дороги Киев - Чоп.



"Если сейчас из Львова в Закарпатье мы обычно доижджаеомо за 2,5 часа, а зимой и дольше, то новая дорога должна сократить время в пути в 2,5 раза", - отметила Юрченко.



Она добавила, что ТЭО по дороге Краковец - Львов - Броды - Ровно будет завершено до конца года, а ТЭО Стрый - Мукачево - чуть позже.

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