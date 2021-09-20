В Мининфраструктуры рассказали, как будут выводить Укрзализныцю из самого большого кризиса за годы ее существования

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.



Согласно сообщению, под председательством министра инфраструктуры Александра Кубракова состоялось первое заседание Антикризисного штаба по возобновлению устойчивого функционирования Укрзализныци.



В пресс-службе отметили, что пока Укрзализныця находится в самом большом за все годы своего существования кризисе.



"Годовой план закупок, который выполнен только на 34,2%, коррупция, неэффективный менеджмент и затягивание реализации критических для государства решений - в результате почти вся железнодорожная инфраструктура находится в критическом состоянии. Так, в 2021 году вместо 400 км запланированных капремонтов работы проведены только на 169 километрах ", - отметили в ведомстве.



По словам Кубракова, в фокусе заседания были закупки продукции, необходимой для стабильного функционирования железной дороги.



Он также отметил, что коррупция и проблемы в управлении компанией являются не только преградой для быстрого воплощения в жизнь проектов президентской программы "Большая стройка", а также и для безопасной работы железной дороги. В частности, на трети железнодорожных путей, или почти 9 тыс. км, просрочены плановые ремонты.



Так, основными темами первого заседания Антикризисного штаба стали: решение проблемы провалившегося плана закупок материалов для обеспечения работы Укрзализныци; подготовка финплана компании на 2022 год с учетом ее реального состояния; повышение эффективности работы наблюдательного совета путем установления реалистичных и конкретных показателей эффективности для ее членов; улучшение качества работы правления Укрзализныци; заключение долгосрочных контрактов с компаниями, которые поставляют критически важные позиции для предприятий Укрзализныци; разработка отдельных методологий закупок для железнодорожной отрасли; переход на прямые договора с производителями продукции, в частности дизтоплива.



"Эти стратегические изменения призваны решить проблему периодических кризисов в процессе поставки продукции Укрзализныци, которые в свою очередь ставят под угрозу работу государственной железнодорожной компании.



В пресс-службе добавили, что Мининфраструктуры, Укрзализныця и участники штаба договорились доработать единые правила закупок железнодорожной номенклатуры, которые позволят внедрить долгосрочные контракты в этой сфере.



Участники также договорились встречаться в таком формате не реже одного раза в месяц, а в случае необходимости проводить внеочередные заседания.

Напомним, ранее 20 сентября Укрзализныця была вынуждена изменить маршрут поездов из Черновцов в Киев из-за проседания грунта на перегоне Новоселица - Мамалыга