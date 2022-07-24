В Мининфраструктуры рассказали, как будут экспортировать зерно из Украины
Отправку грузов будут осуществлять из трех украинских портов
Об этом сообщили в ТГ-канале Министерства инфраструктуры Украины .
В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Южный. Выход и вход судов в морские порты будут осуществлять путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования.
В администрации морских портов приступили к формированию караванов. Заявки на включение судов следует подавать на электронную почту [email protected]
- Добавим, 22 июля в Минэкономики заверили , что доходы от открытия "зернового коридора" будут приносить Украине $1 миллиард ежемесячно.
- 23 июля российскими ракетами "Калибр" нанесен удар по одесскому порту.
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