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В минфине США заявили, что ограничение цены на российскую нефть работает

4 сентября, 2023 понедельник
19:40
Экономика нефть

Исполняющий обязанности помощника министра финансов США Эрик Ван Ностранд рассказал, что ценовой лимит на российскую нефть продолжает работать и снижать доходы Москвы

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Ностранда.

"С середины июля флагманская российская нефть сорта Urals котируется выше 60 долларов за баррель, а стоимость некоторых нефтепродуктов превысила предел, установленный США, странами Большой семерки и Европейским союзом", - говорится в заявлении.

Ностранд подчеркнул, что США приветствуют то, что Россия придерживается своих обязательств по снабжению рынка, и они не намерены наносить ущерб мировому нефтяному рынку таким образом, что это могло бы повлечь за собой нестабильность.

"Через девять месяцев после введения ограничения работают", - сказал исполняющий обязанности помощника министра финансов.

Чиновник также заявил, что эта политика снизила доходы России, и любые случаи нарушения будут расследоваться правоохранителями США и их партнерами.

Российская нефть: сокращение добычи и санкции

ОПЕК+ - неформальная организация, объединяющая страны, входящие в международную организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), где ведущую роль играет Саудовская Аравия, и ряд государств, являющихся членами ОПЕК, в том числе и Россия.

5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

Россия в марте 2023 года обязалась сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день.

Уже в апреле все страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки.

В мае же потоки российской сырой нефти на международные рынки все еще не демонстрировали никаких признаков сокращения добычи, о котором объявляла РФ.

Впоследствии The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что Саудовская Аравия не удовлетворена действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не соблюдает взятые в рамках ОПЕК+ обязательства по сокращению объемов добычи нефти. В Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.

5 июня сообщалось, что Россия сократит добычу нефти в 2024 году.

Индия, третий по величине потребитель нефти в мире, сократила импорт из Москвы в августе до 1,57 миллиона баррелей в день, снизившись на 24% по сравнению с предыдущим месяцем и доведя их до самого низкого уровня с января.

31 августа стало известно, что Российская Федерация столкнулась с нехваткой горючего, необходимого для сбора урожая. Ситуация может усугубиться в ближайшие месяцы.

Мир
Россия
нафта
санкции против России
Война с Россией
США
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