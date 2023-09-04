В минфине США заявили, что ограничение цены на российскую нефть работает

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Ностранда.

"С середины июля флагманская российская нефть сорта Urals котируется выше 60 долларов за баррель, а стоимость некоторых нефтепродуктов превысила предел, установленный США, странами Большой семерки и Европейским союзом", - говорится в заявлении.

Ностранд подчеркнул, что США приветствуют то, что Россия придерживается своих обязательств по снабжению рынка, и они не намерены наносить ущерб мировому нефтяному рынку таким образом, что это могло бы повлечь за собой нестабильность.

"Через девять месяцев после введения ограничения работают", - сказал исполняющий обязанности помощника министра финансов.

Чиновник также заявил, что эта политика снизила доходы России, и любые случаи нарушения будут расследоваться правоохранителями США и их партнерами.

Российская нефть: сокращение добычи и санкции

ОПЕК+ - неформальная организация, объединяющая страны, входящие в международную организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), где ведущую роль играет Саудовская Аравия, и ряд государств, являющихся членами ОПЕК, в том числе и Россия.

5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

Россия в марте 2023 года обязалась сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день.

Уже в апреле все страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки.

В мае же потоки российской сырой нефти на международные рынки все еще не демонстрировали никаких признаков сокращения добычи, о котором объявляла РФ.

Впоследствии The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что Саудовская Аравия не удовлетворена действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не соблюдает взятые в рамках ОПЕК+ обязательства по сокращению объемов добычи нефти. В Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.

5 июня сообщалось, что Россия сократит добычу нефти в 2024 году.

Индия, третий по величине потребитель нефти в мире, сократила импорт из Москвы в августе до 1,57 миллиона баррелей в день, снизившись на 24% по сравнению с предыдущим месяцем и доведя их до самого низкого уровня с января.

31 августа стало известно, что Российская Федерация столкнулась с нехваткой горючего, необходимого для сбора урожая. Ситуация может усугубиться в ближайшие месяцы.