В Минфине сказали, кто имеет наибольшее влияние на таможню

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Отмечается, что на уточняющий вопрос, какие именно правоохранители контролируют украинскую таможню, министр ответил "все, одни в меньшей степени, другие в большей степени".

"Наибольшее влияние на таможню оказывают представители правоохранительных органов, я не буду их называть. Можете перечислить все, вот вы можете перечислить все правоохранительные органы Украины – все они имеют непосредственное отношение к таможне", - сказал Марченко.

На вопрос о влиянии на таможню заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, координирующего деятельность правоохранительных органов, Марченко ответил, что он не может определить роль Татарова.

"Я не могу сказать, какая роль Татарова в этих процессах. Потому что я не могу идентифицировать. Я не общаюсь непосредственно с господином Татаровым. Возможно, по каким-то вопросам у нас есть общение. Но конкретно по этим вопросам я с ним не общаюсь", – сказал министр.