В Минфине сказали, кто имеет наибольшее влияние на таможню
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что контроль над украинской таможней осуществляют все правоохранительные органы
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
Отмечается, что на уточняющий вопрос, какие именно правоохранители контролируют украинскую таможню, министр ответил "все, одни в меньшей степени, другие в большей степени".
"Наибольшее влияние на таможню оказывают представители правоохранительных органов, я не буду их называть. Можете перечислить все, вот вы можете перечислить все правоохранительные органы Украины – все они имеют непосредственное отношение к таможне", - сказал Марченко.
На вопрос о влиянии на таможню заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, координирующего деятельность правоохранительных органов, Марченко ответил, что он не может определить роль Татарова.
"Я не могу сказать, какая роль Татарова в этих процессах. Потому что я не могу идентифицировать. Я не общаюсь непосредственно с господином Татаровым. Возможно, по каким-то вопросам у нас есть общение. Но конкретно по этим вопросам я с ним не общаюсь", – сказал министр.
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