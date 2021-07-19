В Минфине опровергли заявление Марченко об увеличении минимальной зарплаты до 7 700 грн в следующем году

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в комментарии УНИАН.

"В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7 665 грн. Министр имел в виду 2024 год", - заявили в пресс-службе.

В Минфине отметили, что бюджетная Декларация на 2022-2024 годы предусматривает поэтапного повышения минимальной заработной платы.

По данным министерства, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6 700 грн.

Напомним, ранее Марченко заявил, что правительство рассчитывает в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7 700 грн с 6 000 грн.

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