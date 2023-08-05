В Минфине назвали размер финансовой помощи Германии
С начала полномасштабного вторжения правительство Германии предоставило финансовую помощь в размере 1,55 млрд долл., львиная часть финансирования была направлена в форме грантов
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Финансовая, военная и гуманитарная помощь чрезвычайно важны для эффективного противостояния агрессии. И Германия является одним из лидеров в поддержке нашей борьбы против террористических действий РФ", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Марченко в ходе встречи с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Мартином Егером обсудил текущую экономическую ситуацию, финансовые вызовы во время военного положения, путь европейской интеграции Украины и инициативу ЕС по созданию Украинского фонда (Ukraine Facility).
- В пятницу, 4 августа, правительство Германии обновило перечень военной помощи для Украины. Туда входит оборудование для разминирования и разведывательных комплексов.
- Также Германия подтвердила свое участие в саммите по Формуле мира Украины в Саудовской Аравии. Представит Берлин советник канцлера Олафа Шольца.
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