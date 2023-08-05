Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Финансовая, военная и гуманитарная помощь чрезвычайно важны для эффективного противостояния агрессии. И Германия является одним из лидеров в поддержке нашей борьбы против террористических действий РФ", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Марченко в ходе встречи с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Мартином Егером обсудил текущую экономическую ситуацию, финансовые вызовы во время военного положения, путь европейской интеграции Украины и инициативу ЕС по созданию Украинского фонда (Ukraine Facility).