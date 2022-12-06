Об этом в эфире телемарафона 6 декабря рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Ситуация сложная после вчерашнего (5 декабря, - ред.) массированного обстрела. Большинство ракет было уничтожено нашими ПВО, но есть определенные попадания как в генерацию, так и в соответствующие подстанции. В Одесской области на сегодняшний день на утро уже заживлена критическая инфраструктура, вся ночь работали энергетики, и в принципе мы планируем, что к вечеру будет уже подана электроэнергия для потребителей", – отметил он.

5 декабря Россия массово обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

Вместе с тем, украинская ПВО в понедельник сбила более 60 российских ракет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb