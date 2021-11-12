В Минэнерго заявили о блокировании РФ поставок угля из Казахстана: мы фактически в состоянии энерговойны
Заместитель министра энергетики Максим Немчинов сообщил, что Российская Федерация блокирует поставки угля из Казахстана в Украину, поэтому страна фактически находится в состоянии энерговойны
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
"Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", - отметил Немчинов.
По его словам, РФ намеренно блокирует поставки угля в Украину.
"То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис", - подчеркнул он.
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