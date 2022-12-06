В Минэнерго заявили, что Россию нужно лишить статуса страны - члена МАГАТЭ

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго .

"Мы уверены, что Россию нужно лишать членства в этой организации", - сказал министр и подчеркнул, что оккупация ЗАЭС является нарушением правил ядерной безопасности и основ здравого смысла.

Несмотря на то, что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а Россия стала правопреемницей Советского Союза, роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены, подчеркнул Галущенко.

"Российская война в Украине изменила все, что существовало до сих пор в системах безопасности, в том числе и в ядерной отрасли. Мы не можем при нынешних обстоятельствах руководствоваться старыми моделями, должны принимать новые и быстрые решения", - сказал глава Минэнерго.

Он подчеркнул, насколько важно присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

"Вряд ли можно ожидать, что что-то изменится в отношении России. Но для нас очень важно, чтобы на территории наших ядерных объектов находились представители МАГАТЭ. Я лично приглашал господина Гросси и его миссию в Украину на все атомные объекты для того, чтобы они видели, что происходит, чтобы видели российские обстрелы и их последствия", – отметил Галущенко.

Министр подчеркнул, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны, ведь на станции – 6 энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6 000 МВт электроэнергии.

6 декабря в Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС.

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