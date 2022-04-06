В Минэнерго заверили, что не будут повышать тарифы на газ и электроэнергию

Об этом Герман Галущенко сообщил в интервью РБК-Украина.

"Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать – посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решения", – сказал он.



Отметим, срок годовых газовых контрактов, в которых зафиксирована цена газа для населения, истекает 30 апреля 2022 года.

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