В Минэнерго заверили, что не будут повышать тарифы на газ и электроэнергию
Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что в министерстве сейчас не обсуждают повышение тарифов, а речь идет о механизмах, как обеспечить работу всех систем
Об этом Герман Галущенко сообщил в интервью РБК-Украина.
"Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать – посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решения", – сказал он.
Отметим, срок годовых газовых контрактов, в которых зафиксирована цена газа для населения, истекает 30 апреля 2022 года.
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