Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, в результате ночных обстрелов попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

Из-за обстрелов в Донецкой области было обесточено 11 населенных пунктов, без света осталась также часть потребителей в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях. В Херсоне после ночных обстрелов без света остались 7 тысяч потребителей.

"Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - рассказали в Минэнерго.

Там отметили, что за сутки удалось вернуть свет для 33 тыс. потребителей, в основном в Днепропетровской и Донецкой областях.