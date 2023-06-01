В Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике после ночных ракетных обстрелов 1 июня
Без света в результате обстрелов остается часть потребителей в семи областях Украины. Ночные вражеские удары по Киеву повреждений энергообъектам не нанесли
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Согласно сообщению, в результате ночных обстрелов попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано.
Из-за обстрелов в Донецкой области было обесточено 11 населенных пунктов, без света осталась также часть потребителей в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях. В Херсоне после ночных обстрелов без света остались 7 тысяч потребителей.
"Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - рассказали в Минэнерго.
Там отметили, что за сутки удалось вернуть свет для 33 тыс. потребителей, в основном в Днепропетровской и Донецкой областях.
- В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.04
Покупка 37.04Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 39.77Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное