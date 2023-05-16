Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В то же время в Донецкой области враг нанес артиллерийский удар по одному из объектов генерации, есть повреждение магистральной линии электропередачи.

"При обследовании территории были найдены взрывоопасные обломки рядом с составом топливных материалов. Жертв среди персонала нет", - рассказали в ведомстве.

Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Ночью из-за технологических нарушений было отключено более 18 тысяч потребителей на Днепропетровщине", - сообщили в Минэнерго и отметили, что сейчас все абоненты в регионе уже со светом.