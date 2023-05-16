В Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике после массированного российского обстрела в ночь на 16 мая
В результате массированной вражеской атаки, которая произошла в ночь на 16 мая, попаданий в объекты энергетической инфраструктуры Украины не зафиксировано
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В то же время в Донецкой области враг нанес артиллерийский удар по одному из объектов генерации, есть повреждение магистральной линии электропередачи.
"При обследовании территории были найдены взрывоопасные обломки рядом с составом топливных материалов. Жертв среди персонала нет", - рассказали в ведомстве.
Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
"Ночью из-за технологических нарушений было отключено более 18 тысяч потребителей на Днепропетровщине", - сообщили в Минэнерго и отметили, что сейчас все абоненты в регионе уже со светом.
- Ночью оккупанты атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками.
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