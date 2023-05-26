Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории страны. Попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом в результате обстрелов прифронтовых территорий в Донецкой области обесточены 23 населенных пункта, в Запорожской области - 8 населенных пунктов.

Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - рассказали в ведомстве.

Также зафиксировано обесточивание из-за неблагоприятных погодных условий.

"В результате грозового шторма без света временно осталась часть потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях", – добавили в Минэнерго.