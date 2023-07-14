Об этом в эфире телемарафона сказал глава ведомства Герман Галущенко.

Он отметил, что решение о повышении тарифов для населения было "трудным". Но при расчете тарифов специалисты исходили из того, что нужно восстанавливать поврежденные энергетические объекты.

Министр сообщил, что даже после повышения тариф не покрывает реальную стоимость электроэнергии.

"Потому что сегодня рыночная цена или реальная цена как минимум в два раза больше. В любом случае государство дотирует этот тариф и будет его дотировать", - сказал он.

Новый тариф будет действовать до 31 декабря 2023 года.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", - подчеркнул Галущенко.