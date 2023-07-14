В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на электричество, и предупредили о сложном отопительном сезоне
В Минэнерго готовятся к сложному отопительному сезону, однако повышать тарифы на электроэнергии для населения еще раз не планируют
Об этом в эфире телемарафона сказал глава ведомства Герман Галущенко.
Он отметил, что решение о повышении тарифов для населения было "трудным". Но при расчете тарифов специалисты исходили из того, что нужно восстанавливать поврежденные энергетические объекты.
Министр сообщил, что даже после повышения тариф не покрывает реальную стоимость электроэнергии.
"Потому что сегодня рыночная цена или реальная цена как минимум в два раза больше. В любом случае государство дотирует этот тариф и будет его дотировать", - сказал он.
Новый тариф будет действовать до 31 декабря 2023 года.
"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", - подчеркнул Галущенко.
- Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление подал на рассмотрение правительства глава Минэнерго Герман Галущенко. В свою очередь НКРЭКУ отметила необходимость привлечь дополнительные средства для подготовки к новому отопительному сезону.
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