В Минэнерго прогнозируют, что дефицит электроэнергии сократится к вечеру 24 ноября

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

"Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера состоялся блекаут в нашей энергосистеме из-за произошедших обстрелов. В 04:00 утра удалось объединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось заживить", - сказал министр.

По его словам, в течение суток энергетики будут увеличивать объемы электроэнергии, чтобы заживить всех потребителей. К вечеру дефицит может снизиться.

"Рассчитываем, что к вечеру начнут работать атомные станции, поэтому сократится дефицит", - отметил он.

Напомним, 1125 населенных пунктов Киевщины оказались без света после массированных ракетных обстрелов 23 ноября, энергетики работают над восстановлением инфраструктуры

Также после массированной ракетной атаки 23 ноября на Днепропетровщине электроснабжение возобновило уже 50% потребителей.

По состоянию на утро четверга, 24 ноября, в Киеве жителям вернули свет. Однако из-за ограничений в потреблении троллейбусы в городе не будут курсировать, школы и садики отправили на вынужденные каникулы.