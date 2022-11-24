В Минэнерго прогнозируют, что дефицит электроэнергии сократится к вечеру 24 ноября
Ситуация со светом может улучшиться к вечеру, поскольку энергетики планируют подключить атомные электростанции к сети
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.
"Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера состоялся блекаут в нашей энергосистеме из-за произошедших обстрелов. В 04:00 утра удалось объединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось заживить", - сказал министр.
По его словам, в течение суток энергетики будут увеличивать объемы электроэнергии, чтобы заживить всех потребителей. К вечеру дефицит может снизиться.
"Рассчитываем, что к вечеру начнут работать атомные станции, поэтому сократится дефицит", - отметил он.
- Напомним, 1125 населенных пунктов Киевщины оказались без света после массированных ракетных обстрелов 23 ноября, энергетики работают над восстановлением инфраструктуры
- Также после массированной ракетной атаки 23 ноября на Днепропетровщине электроснабжение возобновило уже 50% потребителей.
- По состоянию на утро четверга, 24 ноября, в Киеве жителям вернули свет. Однако из-за ограничений в потреблении троллейбусы в городе не будут курсировать, школы и садики отправили на вынужденные каникулы.
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