В Минэнерго предупредили о возможных отключениях света в части Одесской и Черниговской областей
На 30 марта генерация с запасом обеспечивает потребности потребителей электроэнергии. Однако в части Одесской и Черниговской областей возможны отключения
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"В течение последних суток завершены ремонтные работы и возобновлено электроснабжение в пострадавших от непогоды районах в северных, центральных и южных регионах страны. Однако в некоторых населенных пунктах Одесской и Черниговской областей еще возможны непродолжительные отключения", - рассказали в ведомстве.
"Также частично возобновлено электроснабжение после недавних обстрелов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях", – добавили там.
- 29 марта из-за непогоды были обесточены потребители в 12 областях Украины, в частности Киевской и Днепропетровской.
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