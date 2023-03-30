Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"В течение последних суток завершены ремонтные работы и возобновлено электроснабжение в пострадавших от непогоды районах в северных, центральных и южных регионах страны. Однако в некоторых населенных пунктах Одесской и Черниговской областей еще возможны непродолжительные отключения", - рассказали в ведомстве.

"Также частично возобновлено электроснабжение после недавних обстрелов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях", – добавили там.