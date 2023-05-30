В Минэнерго назвали области Украины, частично обесточенные из-за вражеских обстрелов
В результате обстрелов обесточена часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Киевской области попаданий в энергообъекты не было
Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Минэнерго.
В результате массированного удара беспилотниками по Киевщине попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры нет.
Но из-за обстрелов в Донецкой области было обесточено 6 населенных пунктов, без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
"Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - рассказали в Минэнерго.
Там отметили, что также есть обесточивание потребителей из-за непогоды.
"В Запорожской области по этой причине без электроснабжения 12 населенных пунктов, в Днепропетровской – 31", – резюмировали в ведомстве.
- Ранее в Укрэнерго рассказали о ходе ремонтных работ по восстановлению поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.
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