Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Минэнерго.

В результате массированного удара беспилотниками по Киевщине попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры нет.

Но из-за обстрелов в Донецкой области было обесточено 6 населенных пунктов, без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

"Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - рассказали в Минэнерго.

Там отметили, что также есть обесточивание потребителей из-за непогоды.

"В Запорожской области по этой причине без электроснабжения 12 населенных пунктов, в Днепропетровской – 31", – резюмировали в ведомстве.