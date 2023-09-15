В Минэкономики заявили, что спор с Польшей по поводу зерна перешел в плоскость темы вступления в ЕС

Об этом написал Утка в Facebook.

"Наконец-то Польша сказала правду по поводу украинского зерна. Речь идет не об этом сезоне, а об условиях вступления Украины в ЕС. Об этом очень четко заявил министр аграрной политики Телюс", - пишет замминистра.

Утко отметил, что вступительные переговоры Украины по сельскому хозяйству начались агрессивной боевой разведкой и с полным антагонизмом со стороны Польши.

"Фактически Польша борется за liberum veto (правом депутатов польского сейма времен Речи Посполитой заблокировать его работу, - ред.) на Украине без каких-либо объяснений. Поэтому мы и будем до конца стоять на том, что действия Польши в отношении украинского зерна ошибочны, неправомерны и вредны для польских, украинских и всех фермеров ЕС", – добавил Качка.

Что предшествовало

13 сентября польский министр сельского хозяйства Роберт Телус выступил за бессрочный запрет на импорт украинского зерна. Он заявил, что ждет от Европейской комиссии продления эмбарго хотя бы до конца года, но этого недостаточно для Польши. По его мнению, запрет должен продолжаться до тех пор, пока не будут решены все аспекты сельскохозяйственного сотрудничества между ЕС и Украиной, особенно в свете желания Украины присоединиться к Европейскому Союзу.

"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это повредит польскому сельскому хозяйству", – сказал он.

"То, что мы сейчас делаем, это наша сильная позиция, то, что мы сделали 15 апреля, это строим возможность вступления Украины в Европейский Союз. Если мы не построим эти инструменты сегодня, Польша точно не согласится с тем, чтобы Украина вошла. И мы должны ставить условия для Украины. По принципу, который есть сейчас, польское сельское хозяйство никогда не победит украинское сельское хозяйство", - сказал Business Insider Телус.

Запрет на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно , что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

25 августа министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сказал, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. Польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

1 сентября заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сказал изданию Politico , что Украина будет жаловаться во Всемирную торговую организацию в случае продления зернового эмбарго после 15 сентября.

8 сентября польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский заявил , что жалобы Украины на запрет ввоза зерна являются давлением. В то же время, Польша настроена продлить эмбарго.

Однако 12 сентября Совет министров Польши принял резолюцию, в которой призывал Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября. В документе подчеркивается: если этого не произойдет, Польша введет такой запрет на национальном уровне.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины. А 14 сентября в парламенте страны проголосовали за снятие запрета на импорт украинского зерна с 15 сентября вне зависимости от решения Еврокомиссии.

Министерство иностранных дел Украины в комментарии по экспорту украинских зерновых в Евросоюз подчеркнуло : Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию