В Минэкономики рассказали, сколько украинских предприятий соответствуют требованиям для экспорта продукции в ЕС
В настоящее время около 300 предприятий получили статус уполномоченного экспортера в Европейский Союз
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
"Европейский Союз - наш серьезный торговый партнер с удельным весом торговли товарами и услугами более 40% от общего объема. Сейчас у нас почти 300 предприятий уже получили статус уполномоченного экспортера и могут экспортировать в ЕС без оформления сертификата EUR.1", - цитирует пресс-служба слова министра экономики Алексея Любченко.
Кроме того, по его словам, почти до 400 возросло количество предпринимателей - производителей продукции животного происхождения, условия производства у которых соответствуют требованиям ЕС.
Любченко добавил, что Украина рассчитывает финализировать официальные переговоры о подписании соглашения о взаимном признании Украиной и ЕС процедур оценки соответствия промышленной продукции (АСАА), или так называемый "промышленный безвиз" уже в 2022 году по результатам оценочной миссии.
В пресс-службе добавили, что Украина осуществила реформирование сферы публичных закупок и выполнила все обязательства, предусмотренные фазами реформ, которые являются условиями для официального признания стороной ЕС и дальнейшего взаимного открытия рынков публичных закупок.
Любченко отметил, что правительство поддерживает ЕС относительно рассмотрения и урегулирования проблем системного характера в сфере торговли, представляющих взаимный торговый интерес. В частности, речь идет об инициативах по разработке универсальных правил электронной коммерции и дисциплин внутреннего регулирования в сфере услуг.
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