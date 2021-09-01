В Минэкономики рассказали, сколько составляет разрыв в зарплатах мужчин и женщин в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



По словам заместителя министра экономики Светланы Галущенко, уровень горизнтальнои и вертикальной гендерной сегрегации демонстрирует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине.



"Хотя наблюдаем тенденцию к сокращению - по итогам первого квартала 2021 года разрыв достиг самого низкого уровня и составил около 18%, однако он остается существенно выше большинства развитых стран", - цитирует пресс-служба слова Галущенко.



Так, по данным Госкомстата, в I квартале 2021 гендерный разрыв в оплате труда достиг самого низкого за всю историю Украины уровня - 17,8% против 20,5% в прошлом году. Наибольший разрыв наблюдается в сфере авиации, а также почтовой, курьерской, финансовой и страховой сферах. Самый низкий - в образовании, операциях с недвижимостью и строительстве.



Галущенко добавила, что Минэкономики проводит целенаправленную работу в направлении сокращения гендерного разрыва в оплате труда. Так, ведомство обнародовало проекты Национальной стратегии в этой сфере на период до 2023 года.



В частности, ведомство предлагает совершенствовать законы по вопросам прозрачности информации по оплате труда и внедрить публикацию звитвив о гендерное соотношение зарплат; разработать законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно равного вознаграждения за труд равной ценности", а также методики гендерно-нейтральной оценки работ на основе рекомендаций Международной организации труда (МОТ).



Также предлагаются систематические консультации с работодателями и профсоюзами по обеспечению равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности; разработка и внедрение методики оценки и публикация рейтинга компаний, которые обеспечивают равную оплату труда; обучение служащих контролирующих органов использованию гендерно-нейтральной оценки труда; популяризацию среди девушек и женщин образования и профессий со STEM-специальностей, где наблюдается самый высокий уровень зарплат; запуск сайтов по освещению проблем гендерного равенства.

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