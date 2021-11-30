В Минэкономики рассказали, как получить "тысячу Зеленского" за COVID-вакцинацию
Граждане, имеющие обе прививки от коронавируса, смогут получить 1 тыс. грн уже в декабре 2021 года
Об этом заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова, передает РБК-Украина .
Деньги будут начисляться через приложение "Дия". Для получения выплаты необходимо выбрать в приложении услугу "Поддержка", пройти проверку на соответствие определенным критериям и открыть в онлайн банке виртуальный счет, на который поступит выплата.
По словам Новиковой, комиссию за обслуживание не будут взимать.
Также замминистра отметила, что в дальнейшем планируется организовать оффлайн сервис.
Чиновница добавила, что продолжаются консультации с представителями бизнесов для увеличения количества участников программы.
- Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.
- На 29 ноября 35% украинцев полностью вакцинировались от COVID-19.
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