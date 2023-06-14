Об этом сообщает Министерство экономики Украины .

За трудоустройство почти 7 тыс. переселенцев государство выплатило 78 млн грн. более чем 3,5 тыс. предпринимателям.

"Программа финансового стимулирования работодателей, принимающих на работу внутренних переселенцев - одна из комплекса мер правительства, направленных на поддержку ВПЛ и улучшение ситуации на рынке труда. Изменения в условия программы позволят получать такую компенсацию и вновь созданному бизнесу, который обеспечивает работой ВПЛ", - рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Согласно изменениям новое предприятие может получить компенсацию за устройство внутренне перемещенного лица, если подаст налоговую отчетность за последний период до даты заявления, а не за 2021 год, как раньше. Компенсация выплачивается работодателю за устройство переселенцев, которым присвоен статус после введения военного положения, а центры занятости будут контролировать соблюдение условий программы.

Правительство запустило программу поддержки работодателей за устройство внутренне перемещенных лиц в апреле 2022 года, чтобы помочь украинцам, которые переехали из опасных регионов, адаптироваться и найти работу. Работодателю за каждого трудоустроенного из ВПЛ государство выплачивает компенсацию в размере минимальной зарплаты в течение 2 месяцев, это 6700 грн.

В 2022 году более 10 тысяч предпринимателей воспользовались программой и получили компенсацию на сумму 200 млн грн за то, что наняли около 18 тысяч внутренних переселенцев.

Общественная организация "ВПЛ Украины" оказывает внутренне перемещенным лицам гуманитарную помощь, занимается их трудоустройством и поиском жилья.

10 января Кабмин продлил действие программы выплат компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц на 2023 год.