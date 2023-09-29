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В Минэкономики планируют через 4 года вернуть экономику на довоенный уровень: названы предпосылки

29 сентября, 2023 пятница
11:16
Экономика

Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев считает, что вернуть экономику страны до довоенного уровня и даже нарастить показатели можно за 4 года

Об этом чиновник сказал в интервью Укринформу .

По словам Соболева, ключевыми предпосылками для этого будет вступление Украины в ЕС и НАТО, а также возвращение беженцев домой.

"Мы планируем за четыре года вернуть экономику на довоенный уровень и добавить еще рост. За первый год войны экономика страны сократилась на 30%, поэтому должны за четыре года превысить этот показатель", - сказал замглавы Минэкономики.

"У нас есть две ключевые предпосылки – это безопасность и вступление в НАТО и интеграция с ЕС. Кроме того, рост экономики напрямую связан с фактором возвращения беженцев в Украину – чем больше людей вернется, тем выше будут показатели экономического роста", - добавил. он.

По словам Соболева, Украина может стать лидером в "зеленой" металлургии, особенно в производстве "зеленой" стали.

"К примеру, в 2026 году в ЕС вступает в силу регуляция CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механизм декарбонизации экономики, – ред.), которая должна в том числе декарбонизировать европейский металлургический сектор – и это создает экономическую возможность для Украины. Например, мы можем после войны производить декарбонизированную сталь и экспортировать ее в Европу на выгодных условиях", - рассказал чиновник.

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беженцы
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