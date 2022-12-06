Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики .

"В целом за 11 месяцев текущего года Украина экспортировала 50,9 млн тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 миллиарда долларов. В объемах это на 16,7%, а в стоимости - на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев в прошлом году", - отметила Свириденко.

Да, больше всего было экспортировано:

кукурузы (21,9 млн тонн на сумму 5,3 млрд долл.);

пшеницы (9,6 млн тонн на сумму 2,3 млрд долл.);

масла подсолнечного (3,9 млн. тонн на сумму 5,0 млрд. долл.);

семена свирепы или рапса (2,9 млн тонн на сумму 1,4 млрд долл.);

шрота из растительных жиров и масел (2,9 млн тонн на сумму 671,2 млн долл.).

Прямые потери аграрного сектора достигли $6,6 млрд, косвенные - $34,25 млрд. Об этом свидетельствуют данные отчета, подготовленного KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия.

Как подчеркнула Свириденко, важное значение в восстановлении объемов экспорта имеют "зерновое соглашение", действующее с июля 2022 года, и новая программа Grain from Ukraine.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

Сумма ущерба, нанесенного сотням гектаров украинских земель в результате загрязнения вредными веществами из-за полномасштабной войны, составляет 488,9 млрд грн.

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