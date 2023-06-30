Данные о прямом ущербе Украине приведены в первом анализе, проведенном специалистами KSE Institute, информирует пресс-служба Минэкономики.

Сумма прямого ущерба составляет более $2 млрд. Из них:

жилищное хозяйство – $950 млн.

энергетика – $624 млн убытков. Разрушена Каховская гидроэлектростанция, которая не подлежит восстановлению, ущерб от которой в общем ущербе сектора достигает $586 млн. Потребности на строительство новой ГЭС составят около $1 млрд.

транспортная инфраструктура: $311 млн убытков. От наводнения пострадали более 290 км дорог.

промышленность: $105 млн убытков. Затоплены 28 крупных промышленных объектов, расположенных на правом и левом берегах Днепра.

сельское хозяйство: $25 млн убытков.

окружающая среда и экология: $1,5 млрд потерь. 150 тонн нефти вытекло при взрыве плотины. Уровень солености Черного моря у Одессы почти втрое ниже нормы.

Глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что серьезные потери понес жилищный фонд Херсонской и Николаевской областей. Неотложной потребностью является обеспечение людей питьевой водой и строительство водопроводов, на что правительство направило 1,5 млрд грн.

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северокрымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и плотины

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .

Известно, что США тщательно изучают доказательства в деле про подрыв Каховской ГЭС.