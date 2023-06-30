В Минэкономики оценили прямой ущерб Украины от подрыва россиянами Каховской ГЭС
Подсчитаны убытки, причиненные жилищно-коммунальному сектору, энергетике, сельскому хозяйству, транспорту, экологии и промышленности Украины из-за подрыва Каховской ГЭС
Данные о прямом ущербе Украине приведены в первом анализе, проведенном специалистами KSE Institute, информирует пресс-служба Минэкономики.
Сумма прямого ущерба составляет более $2 млрд. Из них:
- жилищное хозяйство – $950 млн.
- энергетика – $624 млн убытков. Разрушена Каховская гидроэлектростанция, которая не подлежит восстановлению, ущерб от которой в общем ущербе сектора достигает $586 млн. Потребности на строительство новой ГЭС составят около $1 млрд.
- транспортная инфраструктура: $311 млн убытков. От наводнения пострадали более 290 км дорог.
- промышленность: $105 млн убытков. Затоплены 28 крупных промышленных объектов, расположенных на правом и левом берегах Днепра.
- сельское хозяйство: $25 млн убытков.
- окружающая среда и экология: $1,5 млрд потерь. 150 тонн нефти вытекло при взрыве плотины. Уровень солености Черного моря у Одессы почти втрое ниже нормы.
Глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что серьезные потери понес жилищный фонд Херсонской и Николаевской областей. Неотложной потребностью является обеспечение людей питьевой водой и строительство водопроводов, на что правительство направило 1,5 млрд грн.
Что известно о Каховской ГЭС
Российские захватчики захватили главную постройку Северокрымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и плотины
Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.
Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .
Известно, что США тщательно изучают доказательства в деле про подрыв Каховской ГЭС.
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