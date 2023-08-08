В Минэкономики надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий
Украина – потенциально наиболее загрязненное государство в мире, поэтому на разминирование территорий уходит много времени. Впрочем, у власти есть амбициозные планы по этому поводу
Об этом в интервью Укринформу сказала глава Минэкономики Юлия Свириденко.
По ее словам, гуманитарное разминирование является приоритетом после деоккупации. Первоначально разминируют критическую инфраструктуру и дома украинцев, затем сельхозугодия и только тогда – леса и воду.
Свириденко отметила, что для разминирования Украина нуждается в значительных средствах.
"Чтобы привлекать еще большие объемы помощи, нужен аналог оборонного Рамштайна, но в сфере гуманитарного разминирования. Это важно, чтобы мы могли быстро двигаться и через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% потенциально загрязненных земель", - сказала чиновница.
"Это амбициозная цель, для осуществления которой мы и объединяем усилия партнеров", - добавила она.
По ее словам, с учетом интенсивности боевых действий, уже сейчас можно утверждать, что уровень загрязненности территорий в Украине превышает мировой опыт.
"Важно понимать, что когда я говорю о 80% за десятилетие, имею в виду обследование той территории, которая доступна для выполнения работ. По нашим прогнозам, с потенциально загрязненной территории реально загрязненной может быть максимум 20%. Мировой опыт — 8-15 %, но учитывая интенсивность боевых действий в Украине, продолжительность войны, наши цифры могут быть выше. Нам важно понять (с детализацией), где расположены эти 20% заминированных территорий", - сказала Свириденко.
- В марте в ПРООН говорили, что в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.
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