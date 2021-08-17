В Минэкономики анонсировали дополнительные меры для трудоустройства безработных
Минэкономики будет внедрять дополнительные меры по созданию новых рабочих мест и трудоустройству безработных
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Согласно сообщению, министр экономики Алексей Любченко проанонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных при реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.
"При реализации таких программ и проектов отдельный фокус - на выполнении показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель - экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должно меняться, несмотря на те вызовы, как то возможны новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавируса как в Украине, так и в мире ", - цитирует пресс-служба слова Любченко.
По данным Минэкономики, по состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тыс. человек, что на 36% меньше, чем на эту дату прошлого года.
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